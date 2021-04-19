توقعات بإحالة كتاب التكليف إليه.. يائير لابيد يلتقي زعماء (القائمة المشتركة) اليوم



وكان رئيس حزب (هناك مستقبل)، أكد خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية وجوب بذل قصارى الجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة مبنية على الشراكة والحوار بغية استعادة الثقة بين السلطة والجمهور ومنع جر إسرائيل إلى جولة انتخابات أخرى.



وأضاف لابيد أنه حصل على دعم 45 نائباً لإسناد تشكيل الائتلاف الحكومي القادم إليه وأنه على يقين ألا يعارض الرئيس رؤفين ريفلين، تكليفه بهذه المهمة بعد ثلاثة أسابيع، حين تنتهي فترة 28 يوماً التي حددت لنتنياهو لاستكمال هذه المهمة.



كما قال لابيد، إنه يواصل لقاءاته مع ممثلي الأحزاب المختلفة باستثناء تلك اليمينية المتشددة، سعياً لكسب تأييدهم وتوصية ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.



وفي غضون ذلك اجتمع نفتالي بينيت رئيس حزب (يمينا) مع رئيس (شاس)، اريه ديرعي في إطار جهود معسكر اليمين لتشكيل ائتلاف حكومي بزعامة نتنياهو.





ويشار إلى أن بتصلئيل سموتريتش رئيس حزب (الصهيونية المتدينة)، قد قال إنه يفضل حكومة برئاسة بينت ولابيد على حكومة تدعمها (القائمة الموحدة) حتى من خارج الائتلاف، ناعتا هذا الحزب بمؤيد لـ "الإرهاب"، وفق زعمه.

ويتوقع لابيد أن يحال إليه كتاب التكليف بتشكيل الحكومة، إذا فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).