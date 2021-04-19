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شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين الموافق 19 من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.28 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:62 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.20 شيكل. 

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