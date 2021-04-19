الطقس: تعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 35-24 28-15 24-13 بيت لحم 35-24 28-15 24-13 رام الله والبيرة 34-23 27-14 23-12 طولكرم 38-27 30-15 23-13 نابلس 37-25 29-16 25-14 قلقيلية 38-27 30-15 23-13 جنين 39-26 31-17 27-15 سلفيت 35-24 28-15 24-13 طوباس 40-27 31-18 28-16 روابي 36-25 29-16 25-14 الخليل 34-23 27-14 23-12 غزه 38-28 29-17 22-14 أريحا 43-29 36-22 31-20 خانيونس 38-28 29-17 22-14 الأغوار الشمالية 41-27 34-20 29-18 رفح 39-27 30-16 23-13

رام الله - دنيا الوطنتعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، انحسار الموجة الحارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حاراً في معظم المناطق وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: