قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن حادث "قطار طوخ"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قرارا بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.



وقال النائب العام، في بيان له، إنه "يتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة"، مشددا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا كانوا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأهابت النيابة العامة بكل الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية. وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، متنمية الشفاء العاجل للمصابين، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.



وشهد مركز طوخ في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، ظهر اليوم، انقلاب عدد من عربات قطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، لموقع "مصراوي" إن القطار رقم 949 "القاهرة - المنصورة"، خرج عن القضبان قرب محطة طوخ.



وتوجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مساء الأحد، إلى "موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه"، مؤكدا محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث، قائلا إنه "لن يهرب من تحمل المسئولية".



من جانبه، كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.



وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من، هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن".