دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس

الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس".

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس والقائد السابق لقوة الباسيج، توفي بسبب أزمة قلبية"، وذلك حسب وكالة (تسنيم) الإيرانية.

وكان نائب قائد فیلق القدس، العمید محمد حجازي، أعلن عن تقدیم وثائق رحلة الفریق قاسم سلیماني ورکاب الرحلة السوریة إلی العراق وطاقم الطائرة ولقاءات سلیماني قبل الرحلة إلی العراق وخططه في بغداد إلی جهاز القضاء.

وعين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في كانون الثاني/ يناير 2020، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

أخبار ذات صلة

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية

مقتل 17 عنصرا من &#34;طالبان&#34; بانفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

مقتل 17 عنصرا من "طالبان" بانفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل الاستجابة لمطالبنا

إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل الاستجابة لمطالبنا

زلزالان يضربان شرق تايوان

زلزالان يضربان شرق تايوان

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

(كورونا) عالميا: أكثر من ثلاثة ملايين و24 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

(كورونا) عالميا: أكثر من ثلاثة ملايين و24 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

إسرائيل توقع مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح

إسرائيل توقع مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة داتشا غربي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة داتشا غربي تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

رئيس البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والافراج الفوري عنهم

رئيس البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والافراج الفوري عنهم

الصحة تتسلم شحنة جديدة من المساعدات الطبية السعودية عبر الهيئة الخيرية الأردنية

الصحة تتسلم شحنة جديدة من المساعدات الطبية السعودية عبر الهيئة الخيرية الأردنية

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

موقع (واللا) يكشف تفاصيل تحركات &#34;مكوكية&#34; بوساطة مصرية لإتمام صفقة تبادل أسرى

موقع (واللا) يكشف تفاصيل تحركات "مكوكية" بوساطة مصرية لإتمام صفقة تبادل أسرى

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

عربي

صحيفة كويتية: شركات الطيران الخليجية تدرس تطبيق جواز سفر (كورونا)

صحيفة كويتية: شركات الطيران الخليجية تدرس تطبيق جواز سفر (كورونا)

سوريا.. 24 شاحنة معدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه لريف الحسكة

سوريا.. 24 شاحنة معدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه لريف الحسكة

تنظيم الدولة بسيناء يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص بينهم قبطي

تنظيم الدولة بسيناء يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص بينهم قبطي

سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق

سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق