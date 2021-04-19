سوريا.. 24 شاحنة معدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه لريف الحسكة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر إعلام سورية رسمية، أمس الأحد، بقيام قوات الجيش الأمريكي بإدخال قافلة محملة بأسلحة وذخائر ومواد لوجستية وعدة عربات مدرعة إلى قواعدها في الشدادي بريف الحسكة في الأراضي السورية.



وذكرت وكالة الأنباء (سانا) السورية أن "قافلة مؤلفة من 24 شاحنة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية".



وبينت المصادر أن "القافلة محملة بصناديق أسلحة وذخائر وبرادات وصهاريج وتوجهت من رميلان عبر الطريق الدولي إلى القامشلي ثم إلى قواعد الاحتلال في الشدادي بالريف الجنوبي وذلك بعد نحو 4 ساعات من دخول 5 عربات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في المنطقة".