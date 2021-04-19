دولي

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة التركية تعازيها لمصر بضحايا حادث انقلاب القطار في منطقة طوخ شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته، مساء الأحد: "تلقينا ببالغ حزن الخبر حول مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء انقلاب قطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مصر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة: "نتمنى رحمة الله لمن فقد أرواحهم بالحادث والشفاء العاجل للمصابين ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق ولأسر الضحايا".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مصرع 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث انحراف قطار القاهرة - المنصورة بمنطقة طوخ في محافظة القليوبية.

ويأتي بيان الخارجية التركية تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013.

وبدأ الطرفان مؤخرا محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات لكن بعض المصادر قالت إن القاهرة علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا "المرتزقة" من ليبيا. 

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