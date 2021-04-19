تنظيم الدولة بسيناء يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص بينهم قبطي

عناصر من الجيش المصري في سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم فرع تنظيم الدولة في سيناء على إعدام مسيحي مصري واثنين من أفراد قبيلة محلية بالرصاص، على ما أظهر شريط فيديو لإعدامهم نشر على حسابات تابعة للتنظيم على (تلغرام).



وأظهر مقطع الفيديو، ومدته 13 دقيقة ونشرته، السبت، الجماعة المتشددة، عملية الإعدام المروعة للرجال الثلاثة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



بيان الكنيسة القبطية



من جانبها، نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، الأحد، نبيل حبشي سلامة (62 عاما)، الذي اختطفته عناصر إرهابية بشمال سيناء منذ 5 أشهر وقتل على أيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر.



وأكدت الكنيسة على وقوفها وتضامنها مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال "الإرهاب البغيضة"، بحسب البيان.



وأضافت "تلك الأعمال ستزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية، وفي ذلك نحيي أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد وكنيسته مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها".



ويُظهر شريط الفيديو نفسه، عملية إعدام شابَّين عرف عنهما بأنهما ينتميان الى قبيلة الترابين المحلية، رميا بالرصاص في الصحراء، وقد اتهمهما المتشددون بالمشاركة في القتال إلى جانب الجيش المصري.



ومنذ شباط/ فبراير 2018، يشن الجيش المصري عملية واسعة في محاولة لطرد الجماعات المتطرفة، بما في ذلك "تنظيم الدولة- ولاية سيناء".



ومنذ عام 2018، قتل نحو 970 مقاتلا في سيناء، فضلا عن عشرات من أفراد الأمن، وفقا للإحصاءات الرسمية.