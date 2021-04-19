شؤون فلسطينية

شاهد: الطفل البطش يوجه رسالة للاحتلال: بطالب يرجعولي عيني متل ما طخوني فيها

شاهد: الطفل البطش يوجه رسالة للاحتلال: بطالب يرجعولي عيني متل ما طخوني فيها
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية، فيديو للطفل عز الدين البطش، الذي فقد عينه جراء اطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أيام في مدينة الخليل.

وقال الطفل البطش: "هذا أول شيء نصيب، ولكن أطالب بأنهم يرجعولي عيني متل ما طخوني".

وأضاف: "يوم الجمعة كنت متواجد في محل لبيع الخضار في منطقة باب الزاوية، وفجأة سمعت صوت مواجهات مع الاحتلال، وبعد أتممت بيع الزبائن، أخرجت رأسي من باب المحل، لتأتي رصاصة مطاطية بعيني اليمين".

وتابع البطش: "كنت أحب أجواء رمضان، ولكني انحرمت منها بسبب الإصابة، حيث كنت في السابق أزور شارع الحرم الابراهيمي وباب الزاوية والمحل".


 

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