دولي

مقتل 17 عنصرا من "طالبان" بانفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

مقتل 17 عنصرا من "طالبان" بانفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قتل 17 شخصا على الأقل من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية بانفجار في ورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها: "قتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي طالبان، ضمنهم مسؤول رفيع بجهاز الاستخبارات الخاص بالحركة، حين انفجرت قنبلة في مصنع بمنطقة قره باغ جنوبي ولاية غزنة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت الوزارة أول أمس السبت، عن مقتل 44 عنصرا من الحركة جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

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