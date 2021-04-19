سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن صاروخين سقطا، مساء أمس الأحد، في قضاء كفري التابع لإقليم كردستان شمالي العراق.
وقال الموقع: "إن صاروخين سقطا في قضاء كفري دون أن يتسببا بأية أضرار مادية أو بشرية"، مضيفا: "السلطات المحلية هناك فتحت تحقيقا بالحادث".
في السياق، أفاد الموقع، بأن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي مساء الأحد.
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن صاروخين سقطا، مساء أمس الأحد، في قضاء كفري التابع لإقليم كردستان شمالي العراق.
وقال الموقع: "إن صاروخين سقطا في قضاء كفري دون أن يتسببا بأية أضرار مادية أو بشرية"، مضيفا: "السلطات المحلية هناك فتحت تحقيقا بالحادث".
في السياق، أفاد الموقع، بأن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي مساء الأحد.
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