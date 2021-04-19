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سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق

سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن صاروخين سقطا، مساء أمس الأحد، في قضاء كفري التابع لإقليم كردستان شمالي العراق.

وقال الموقع: "إن صاروخين سقطا في قضاء كفري دون أن يتسببا بأية أضرار مادية أو بشرية"، مضيفا: "السلطات المحلية هناك فتحت تحقيقا بالحادث".

في السياق، أفاد الموقع، بأن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي مساء الأحد.

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