شؤون فلسطينية

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الليلة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

وأعلنت قوات الاحتلال إصابة اثنين من جنودها خلال المواجهات واعتقال عدد من الشبان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه المواطنين الذين أصيب العشرات منهم كما اعتدت على الشيخ أحمد أبو عجوة إمام مسجد حسن بيك.

وأكد الشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر أن المستوطنين محلهم ليس يافا ولن يسمح لهم بعمل مظاهرات في المدينة المحتلة التي أكد أنها جزء من فلسطين كالضفة وغزة.

وألقى الشبان الحجارة والفرقعات النارية على قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التي تدخلت لملاحقة المواطنين واعتقالهم.

وبدأت المواجهات إثر خروج المستوطنين في مسيرة استفزازية تصدى لها المواطنين لتتدخل بعدها قوات الاحتلال الى جانب المستوطنين.

وتتعرض يافا لمحاولات تهويد مستمرة من قبل الاحتلال وخاصة في مقبرة المدينة الإسلامية والمنازل التي تسعى الشركات الاستيطانية الى السيطرة عليها وتخول ملكيتها لليهود.

أخبار ذات صلة

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

هيئة الأسرى تقدم التماسا للإفراج عن جثماني الشهيدين الغرابلي وسماره

هيئة الأسرى تقدم التماسا للإفراج عن جثماني الشهيدين الغرابلي وسماره

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

برئاسة الرئيس.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

برئاسة الرئيس.. تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

خلال اجتماع تنفيذية المنظمة.. الرئيس عباس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها بالضفة والقدس وغزة

خلال اجتماع تنفيذية المنظمة.. الرئيس عباس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها بالضفة والقدس وغزة

رئيس البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والافراج الفوري عنهم

رئيس البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والافراج الفوري عنهم

تبلغ ذروتها غداً.. راصد جوي يتحدث عن الكتلة الهوائية الحارة بفلسطين

تبلغ ذروتها غداً.. راصد جوي يتحدث عن الكتلة الهوائية الحارة بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

موقع (واللا) يكشف تفاصيل تحركات &#34;مكوكية&#34; بوساطة مصرية لإتمام صفقة تبادل أسرى

موقع (واللا) يكشف تفاصيل تحركات "مكوكية" بوساطة مصرية لإتمام صفقة تبادل أسرى

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

اتحاد المقاولين: حكومة اشتية تمارس التمييز العنصري ضد مقاولي غزة

اتحاد المقاولين: حكومة اشتية تمارس التمييز العنصري ضد مقاولي غزة

الأسير أمجد طقاطقة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الأسير أمجد طقاطقة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

السعودية تضع هذا الشرط للحصول على تصريح العمرة

السعودية تضع هذا الشرط للحصول على تصريح العمرة

وزير الري المصري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

وزير الري المصري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار

السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار

الصحة الأردنية: تسجيل 68 وفاة و2507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 68 وفاة و2507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)