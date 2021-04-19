إصابة جندييْن إسرائيلييْن وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في يافا

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الليلة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.



وأعلنت قوات الاحتلال إصابة اثنين من جنودها خلال المواجهات واعتقال عدد من الشبان.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه المواطنين الذين أصيب العشرات منهم كما اعتدت على الشيخ أحمد أبو عجوة إمام مسجد حسن بيك.



وأكد الشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر أن المستوطنين محلهم ليس يافا ولن يسمح لهم بعمل مظاهرات في المدينة المحتلة التي أكد أنها جزء من فلسطين كالضفة وغزة.



وألقى الشبان الحجارة والفرقعات النارية على قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التي تدخلت لملاحقة المواطنين واعتقالهم.



وبدأت المواجهات إثر خروج المستوطنين في مسيرة استفزازية تصدى لها المواطنين لتتدخل بعدها قوات الاحتلال الى جانب المستوطنين.



وتتعرض يافا لمحاولات تهويد مستمرة من قبل الاحتلال وخاصة في مقبرة المدينة الإسلامية والمنازل التي تسعى الشركات الاستيطانية الى السيطرة عليها وتخول ملكيتها لليهود.