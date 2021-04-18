طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء.وطالبت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، نشر على موقع الوزارة الالكترونين المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد الاثنين، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.