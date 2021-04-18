شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تقدم التماسا للإفراج عن جثماني الشهيدين الغرابلي وسماره

هيئة الأسرى تقدم التماسا للإفراج عن جثماني الشهيدين الغرابلي وسماره
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إنها تقدمت بالتماس، لما تسمى "بمحكمة الاحتلال العليا"، للمطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين سعد الغرابلي وفادي سمارة، والمحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال منذ عدة أشهر.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن التوجه (لمحكمة الاحتلال العليا) يأتي بعد مماطلة النيابة الإسرائيلية لطلبات سابقة للإفراج عن جثماني الشهيدين، وعدم إصدار أي ردود بهذا الخصوص، حيث تم تعين موعد للنظر في هذا الالتماس بتاريخ 13/7/2021.

وارتقى الأسير الشهيد الغزي سعدي الغرابلي (75 عاماً)، داخل مستشفى (كابلان) الإسرائيلي بتاريخ 8/7/2020، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال وذلك بعد سبع وعشرين عاماً بالأسر، حيث عانى قبل استـشهاده من عدة أمراض تمثلت بارتفاع السكر وضغط الدم، وأورام في البروستات، والمسالك البولية.

وكان الغرابلي من قدامى أسرى قطاع غزة، وهو متزوج وأبٌ لـ 10 أبناء استشهد أحدهم وهو أحمد الغرابلي عام 2002، وكان يبلغ من العمر (20 عاماً).

فيما لفتت الهيئة، أن الشهيد فادي عدنان سمارة (37) عاما، قد قتل بدم بارد من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية مساء يوم الجمعة 29/5/2020، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ثم اختطفت جثمانه ولا زالت تحتجزه في ثلاجاتها.

الشهيد سمارة من قرية ابو قش شمال رام الله وهو أب ومعيل أسرة من خمسة أطفال ( 3 اولاد وبنتان)  كان أصغرهم رضيعا يبلغ من العمر شهران يوم استشهاده.

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