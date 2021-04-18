الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 229 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 998 إصابة، وذلك بعد فحص 2344 عينة، وذلك بنسبة إصابة 43 %.