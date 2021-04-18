اعتقال شابين ومواجهات مع الاحتلال في باب العامود

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى معتقل المسكوبية، تزامنا مع اندلاع مواجهات بالقرب من باب العامود.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال نشرت فرق الخيالة العسكرية لملاحقة الشبان، واستخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين قرب باب العامود بالقدس المحتلة.



وتواصل قوات الاحتلال، ولليوم السادس على التوالي منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العامود بالقدس القديمة.



وأدى الآلاف من المصلين صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع إجراءات الاحتلال المشددة وإغلاق منطقة باب العامود.



كما أدى العديد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاتي العشاء والتراويح في منطقة باب الأسباط في القدس القديمة.



وتشهد ساحة باب العامود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان، أصيب خلالها عدد من المواطنين فيما اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين.



ويسعى الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، بمنع المواطنين من التواجد فيه والاقتصار على الصلاة فقط وإخلائه بهدف قطع الترابط بين المسجد والفلسطينيين.