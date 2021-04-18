خلال اجتماع تنفيذية المنظمة.. الرئيس عباس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها بالضفة والقدس وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاحد، إننا مصممون على اجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.



وأضاف سيادته، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سنبحث قضية الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، مبينا أنه منذ إصدار المراسيم بشأن اجراء الانتخابات في 22 من أيار المقبل، ونحن على عهدنا وموقفنا ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدد على أن هذا الموضوع لا تغيير ولا تبديل فيه، وبالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه.



وتابع سيادته: بعد ذلك سنبحث بعض القضايا السياسية وخاصة مع الدول الأوروبية وأميركا، ورحب برئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، وسنستمع منه ويستمع منا حول آخر التطورات.