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ما قصة القرية التي استضافت ركاب قطار طوخ بمحافظة القليوبية؟

ما قصة القرية التي استضافت ركاب قطار طوخ بمحافظة القليوبية؟
رام الله - دنيا الوطن
على بعد دقائق من موقع انقلاب قطار طوخ في مصر، كان أهالي قرية كفر الحصة القريبة من الحادث يجهّزون طعام الإفطار والوجبات والعصائر للمصابين والمتواجدين بالقرب من الحادث.

وشهدت محطة سكك حديد طوخ خروج القطار رقم 949 القاهرة - المنصورة عن القضبان بالقرب من المحطة وتحديدًا في منطقة "كفر الحصة" لتتوقف حركة القطارات والطرق على مدار الساعات الماضية ويكون هناك شلل مروري على الطريق الزراعي المطل على الحادث، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

بالقرب من موقع الحادث كان عبده طه يساعد الأهالي في الوصول لمصابيهم، غير أن آذان المغرب بات قريبًا ليقوم بالاتصال بوالدته بأن تكون على استعداد لاستضافة ما يقرب من 15 شخصا من المصابين وأهاليهم للإفطار معهم، بجانب أخذ قسطًا من الراحة قبل العودة مرة آخرى.

يحكي طه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلًا: "تعلمنا دومًا أن نكن في عون بعضنا البعض، فكيف يكون هناك من رأى الموت بعينه ولم نسانده بالإفطار، فمثلما فعلت مع عدد من المتواجدين ودخلوا بيتي، سيكون هناك نفس التعامل معي ومع أهلي في أي شدّة نمر بها".

وتفقدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية الحالة الصحية لمصابي حادث القطار، موجهة بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.

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