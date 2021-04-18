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بينهم مسؤول قضائي كبير.. الصحة المصرية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا قطار طوخ

بينهم مسؤول قضائي كبير.. الصحة المصرية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا قطار طوخ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار مجاهد إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)، مؤكدا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتا إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة قد وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، حيث تم نقل 3 حالات حتى الآن إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.

وأكد مجاهد توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585  كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.

وذكر مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار طوخ، حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات بنها التعليمي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

في سياق ذي صلة، قال مصدر قضائي مصري: "إن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار طاهر عبد الباري سعيد قد لقي مصرعه في حادث القطار".

وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

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