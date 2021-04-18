تبلغ ذروتها غداً.. راصد جوي يتحدث عن الكتلة الهوائية الحارة بفلسطين

تحدث ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، عن تفاصيل حول الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية اليوم الأحد.





وقال العلامي في تصريح، نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تبلغ الكتلة الحالة ذروتها نهار يوم غدٍ الاثنين، لتتجاوز منتصف الثلاثينيات، في أجزاء واسعة من فلسطين، وتصل لأكثر من أربعين درجة في عدة مناطق".





وأضاف: "تظهر كميات من السحب على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح نشطة على فترات في بعض المناطق، تعمل على إثارة الغبار".

رام الله - دنيا الوطن