شؤون فلسطينية

الصحة تتسلم شحنة جديدة من المساعدات الطبية السعودية عبر الهيئة الخيرية الأردنية

الصحة تتسلم شحنة جديدة من المساعدات الطبية السعودية عبر الهيئة الخيرية الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة شحنة من المساعدات الطبية السعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وسيرت الشحنة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، وتم اليوم إدخال 38 جهاز تنفس اصطناعي عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى مستودعات وزارة الصحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشادت بالدعم السعودي لوزارة الصحة، معربة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولمركز الملك سلمان للإغاثة، واصلة شكرها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها في تسيير قوافل المساعدات لشعبنا.

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