دولي

إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل الاستجابة لمطالبنا

إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل الاستجابة لمطالبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لا تنوي "تقديم أي تنازلات" لطهران بشأن الاتفاق حول برنامجها النووي قبل أن تستجيب إيران لمطالب الولايات المتحدة.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات" عن إيران قبل التأكد من أن الأخيرة "عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها في إطار الصفقة" ونفذت عدة مطالب يطرحها الجانب الأمريكي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف ساليفان: "الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات قبل أن نكون على يقين بحدوث كل ذلك".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.

والسبت أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، عن "مناقشات جيدة" حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأمريكية والالتزامات النووية، مفيدا بظهور "تفاهم جديد" بين الأطراف.

أخبار ذات صلة

زلزالان يضربان شرق تايوان

زلزالان يضربان شرق تايوان

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

(كورونا) عالميا: أكثر من ثلاثة ملايين و24 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

(كورونا) عالميا: أكثر من ثلاثة ملايين و24 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

إسرائيل توقع مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح

إسرائيل توقع مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة داتشا غربي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة داتشا غربي تركيا

الصحة بالمكسيك: تسجيل 535 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة بالمكسيك: تسجيل 535 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد

إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر &#34;طالبان&#34; في عمليات عسكرية

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر "طالبان" في عمليات عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية شرق يطا

الأسير أمجد طقاطقة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الأسير أمجد طقاطقة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

بيت لحم: مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث سير

بيت لحم: مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث سير

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي &#34;محمد أرناؤوط&#34; عن الأقصى 6 أشهر

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي "محمد أرناؤوط" عن الأقصى 6 أشهر

تيسير خالد: إسرائيل تحتجز الأسرى الفلسطينيين بمعسكرات اعتقال جماعية خلافاً للقوانين الدولية

تيسير خالد: إسرائيل تحتجز الأسرى الفلسطينيين بمعسكرات اعتقال جماعية خلافاً للقوانين الدولية

أمين عام حركة الائتلاف الوطني: قرار تأجيل الانتخابات بات وشيكاً

أمين عام حركة الائتلاف الوطني: قرار تأجيل الانتخابات بات وشيكاً

جنين تحيي يوم الأسير وذكرى استشهاد أبو جهاد

جنين تحيي يوم الأسير وذكرى استشهاد أبو جهاد

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

وزير الري المصري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

وزير الري المصري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار سكة حديد في القليوبية بمصر

8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار سكة حديد في القليوبية بمصر

&#34;مجلس الشعب السوري&#34; يدعو للترشح للانتخابات الرئاسية ويحدد موعدها

"مجلس الشعب السوري" يدعو للترشح للانتخابات الرئاسية ويحدد موعدها

الأردن: لم نُسجل أي حالة تجلط دم بعد تلقي لقاح (كورونا)

الأردن: لم نُسجل أي حالة تجلط دم بعد تلقي لقاح (كورونا)