زلزالان يضربان شرق تايوان

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رام الله - دنيا الوطن

قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة، تلاه زلزال بقوة 6.2 درجة، ضربا شرق الجزيرة، اليوم الأحد، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر.



وأضاف المكتب أن الزلزال الأول، الذي هز المباني في العاصمة تايبه، كان على عمق 15 كيلومترا ومركزه في منطقة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح أن الزلزال الثاني، الذي وقع بعد ثلاث دقائق من وقوع الزلزال الأول، كان على عمق 14 كيلومترا ومركزه في هوالين أيضا.



وأفادت وزارة النقل بأن العمليات لم تتأثر على خط القطارات السريعة الذي يمتد على ساحل تايوان الغربي، فيما أشارت إدارة الإطفاء إلى أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.



وقُتل ما يزيد على 100 شخص في زلزال وقع بجنوب تايوان في عام 2016 ، بينما قتل زلزال آخر بقوة 7.3 درجة ما يزيد على ألفين في عام 1999.