دولي

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
عناصر من الشرطة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طرقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم لا يزال طليقا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

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