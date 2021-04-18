مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن مستوطني "يتسهار" أقدموا للمرة الثانية خلال شهرين على حرق خزانة الكهرباء، وحطموا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.