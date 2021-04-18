مستوطنون يحرقون خزانة الكهرباء التابعة لخزان مياه عصيرة القبلية
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن مستوطني "يتسهار" أقدموا للمرة الثانية خلال شهرين على حرق خزانة الكهرباء، وحطموا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن مستوطني "يتسهار" أقدموا للمرة الثانية خلال شهرين على حرق خزانة الكهرباء، وحطموا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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