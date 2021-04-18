الصحة الأردنية: تسجيل 68 وفاة و2507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 68 وفاة، و2507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة، والوفيات إلى (8246) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.