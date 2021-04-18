موقع (واللا) يكشف تفاصيل تحركات "مكوكية" بوساطة مصرية لإتمام صفقة تبادل أسرى

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اتصالات سرية غير مباشرة، جرت بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية حول صفقة تبادل أسرى.



ونقل الموقع، عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، قولها: "إن المحادثات جرت في معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، يوم الثلاثاء قبل أسبوعين.



والتقى ضباط مخابرات مصريون مع مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي في المعبر، حيث تلقوا الرسائل الإسرائيلية ونقلوها إلى معبر فلسطيني، وجرت المحادثات "ذهابًا وإيابًا" طوال عدة ساعات، وتمحورت غالبيتها حول قضايا من أجل دفع عملية التهدئة قدما، بحسب الموقع.



واعتبر الجانب الإسرائيلي خلال هذه المحادثات أن على حماس تقديم تنازلات في إطار التبادل، كشرط لدفع مشاريع اقتصادية، فيما استمرت حماس بالإصرار على إطلاق سراح الأسرى التي حددتهم سابقاً. وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية في نهاية المحادثات أن تم تحقيق "تقدم بطيء".



وجرى إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على تفاصيل المحادثات.