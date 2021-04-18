اتحاد المقاولين: حكومة اشتية تمارس التمييز العنصري ضد مقاولي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم اتحاد المقاولين الفلسطينييين بمحافظات غزة، رئيس الوزراء محمد اشتية، بممارسة التمييز ضد مقاولي المحافظات الجنوبية.



وأكد الاتحاد في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن "سياسية المماطلة والتسويف التي تمارسها الحكومة بحق شركات المقاولات رغم الوعود المباشرة وتسليم كافة ملفات الارجاع الضريبي لوزارة المالية تؤكد أن الحكومة تتعنت في التعامل مع هذه الحقوق".



واضاف الاتحاد أنه سلك كل المسارات الإدارية والنقابية وبشكل مكثف خلال آخر عامين عبر مخاطبة كل الجهات المتخصصة وذات العلاقة دون نتيجة مما أجبر الاتحاد على تصعيد نضاله المطلبي بلا تراجع حتى تحصيل الحقوق.



وطالب الاتحاد رئيس الوزراء بتصحيح السياسة التي أدت إلى مصادرة الحقوق المترصدة لدى وزارة المالية وادت إلى تدمير أهم أركان القطاع الخاص.