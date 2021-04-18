الأسير أمجد طقاطقة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن الأسير أمجد طقاطقة (43 عامًا) من بلدة بيت فجار في بيت لحم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله عام 2002.



وأوضح نادي الأسير في بيانه، اليوم الأحد، أن الأسير طقاطقة الذي يقبع اليوم في سجن "ريمون" تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر قرابة الـ8 أشهر، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد 6 مرات و20 عامًا، وحينما اعتقل كانت ابنته الكبرى سماح تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وابنته الصغرى أناهيد ثلاثة أشهر، وفقد خلال سنوات اعتقاله والدته.