بيت لحم: مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث سير

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (48 عاما) من مدينة قلقيلية مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب 3 آخرون في حادث سير وقع بشارع وادي النار في محافظة بيت لحم.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت اشارة بوقوع حادث سير بين 3 مركبات بشارع وادي النار في المحافظة، وتحرك خبير الحوادث للمكان وهرعت مركبات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، وأعلن الاطباء لاحقا عن وفاة شخص متأثرا بإصابته الخطيرة، ونقل 3 مواطنين إلى مستشفى اليمامة لتلقى العلاج.



وأضاف العقيد ارزيقات انه تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.