مباشر | 8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار في محافظة القيلوبية بمصر

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8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار سكة حديد في القليوبية بمصر

8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار سكة حديد في القليوبية بمصر
رام الله - دنيا الوطن
 انقلبت ظهر اليوم الاحد، عدد من عربات قطار سكة حديد في مصر، ما أدى لمقتل 8 أشخاص، وإصابة 109 آخرين، في حصيلة أولية.

ووفق صحيفة (الوفد) فقد انقلبت عدد من عربات القطار بين منطقتي طوخ وبنها، حيث أسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب.

 وكشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم 949القاهرة- المنصورة في تمام الساعة 2:05 بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ.

القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 وكان مخططًا أن يصل المنصورة الساعة 5 مساءً.

وجراء ذلك، توقفت حركة القطارات بالوجه البحري عقب الحادث.


 


 





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