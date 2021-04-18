8 قتلى و109 مصابًا جراء انقلاب قطار سكة حديد في القليوبية بمصر





القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 وكان مخططًا أن يصل المنصورة الساعة 5 مساءً.





رام الله - دنيا الوطنانقلبت ظهر اليوم الاحد، عدد من عربات قطار سكة حديد في مصر، ما أدى لمقتل 8 أشخاص، وإصابة 109 آخرين، في حصيلة أولية.ووفق صحيفة (الوفد) فقد انقلبت عدد من عربات القطار بين منطقتي طوخ وبنها، حيث أسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب.وكشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم 949القاهرة- المنصورة في تمام الساعة 2:05 بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ.وجراء ذلك، توقفت حركة القطارات بالوجه البحري عقب الحادث.