"مجلس الشعب السوري" يدعو للترشح للانتخابات الرئاسية ويحدد موعدها

رابط مختصر:

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم، كما حدد موعد الاقتراع.



ودعا صباغ الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستوريىة العليا خلال عشرة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين في 19 نيسان/ أبريل، وتنتهي يوم الأربعاء في 28 نيسان/ بريل الجاري.



وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم ظهر اليوم دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعد الاقتراع في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 آيار/ مايو القادم.



بينما حدد موعد الاقتراع للسوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء في 26 من شهر آيار/ مايو القادم.