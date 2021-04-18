أمين عام حركة الائتلاف الوطني: قرار تأجيل الانتخابات بات وشيكاً





وتابع مقداد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن أحد أهم الأسباب وأبرزها هي قرارات منع الاحتلال إجراءها في القدس، ورفض قبول بعثات الاتحاد الأوروبي، لمتابعة مراحل العملية الانتخابية.



وأكد أن تأجيل العملية الانتخابية ربما سيكون إلي مطلع العام القادم لحين توفير ضغط دولي على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.





وشدد مقداد في تصريحه، بأن كافة القوى والفصائل الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بدون اقتراع اهل القدس في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين



رام الله - دنيا الوطنكشف محمد مقداد أمين عام حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني عن أن قرار تأجيل الانتخابات، "بات قاب قوسين أو أدنى"، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إجرائها في القدس.