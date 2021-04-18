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شؤون فلسطينية

بيت لحم: وقفة إسناد ودعم مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير

بيت لحم: وقفة إسناد ودعم مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير
رام الله - دنيا الوطن
شارك العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى، اليوم الأحد، في وقفة اسناد وتضامن مع اسرانا البواسل في سجون الاحتلال، في إطار الفعاليات لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف أمس.

واحتشد المشاركون أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيت لحم، ورفعوا صورا للأسرى ويافطات تؤكد قدسية قضية الاسرى وعدم المساومة عليها.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في هذا اليوم نبرق لأسرانا التحية على صمودهم أمام السجان المحتل، ونؤكد اليوم باسم قيادتنا اننا موحدون لنيل الحرية والاستقلال ورفع كرامة اسرانا.

وأضاف، "في هذه الوقفة نؤكد أننا على العهد والقسم مستمرون حتى نرى أسرى الحرية والشرف الفلسطيني محررين ومساهمين في بناء دولتهم".

بدوره، قال وزير الاسرى السابق عيسى قراقع: إن يوم الأسير هو يوم وطني وعالمي وانساني، نؤكد فيه أن الشعب الفلسطيني ما زال يتطلع الى الحرية وهؤلاء الاسرى يمثلون رموزا للحرية.

وأكد أن احياء الفعاليات يساعد على فضح ممارسات وجرائم الاحتلال بحق المعتقلين من تعذيب واهمال طبي وبطش، لخلق جبهة عالمية مؤسساتية لحمايتهم.

من جهته، شدد مدير مكتب هيئة شؤون الاسرى والمحررين منقذ أبو عطوان، على أن احياء يوم الأسير والفعاليات التضامنية والاسنادية، تؤكد للعالم أننا كشعب فلسطيني لن نتخلى عن أسرانا، خاصة أن ما يقارب 4500 أسير في سجون الاحتلال، منهم 40 أسيرة، و200 طفل.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس عملية القتل النفسي والجسدي ضد أسرانا وتستهدفهم، ولا تريد أن يخرج أحد منهم من المعتقل وهو على قيد الحياة كما حدث مع الأسير المريض حسين مسالمة.

وأكدت الأسيرة المحررة أحلام الوحش، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز قضية الأسرى على جميع المستويات، مشيرة إلى أن هناك تنظيم فعالية يوم الثلاثاء أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيت لحم من قبل اتحاد المرأة الفلسطيني.

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