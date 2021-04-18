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شؤون فلسطينية

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وزير الخارجية يقوم بجولة أوروبية

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وزير الخارجية يقوم بجولة أوروبية
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
بدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، جولة على عدد من العواصم في القارة الأوروبية؛ بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وستبدأ اللقاءات غدا الاثنين في بروكسل بلقائين مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الوزير جوزيف بوريل، ووزير خارجية بلجيكا، لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أية عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخابا وترشيحا.

وتهدف الجولة لحشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولا، وللضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس ثانيا.

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