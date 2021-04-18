"الصحة" بغزة: الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة

"الصحة" بغزة: الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، إن الوضع الوبائي في القطاع، في ارتفاع، خاصةً مع ازدياد عدد الحالات الخطيرة والحرجة الموجودة على أسرة المستشفيات.
قال رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، إن الوضع الوبائي في القطاع، في ارتفاع، خاصةً مع ازدياد عدد الحالات الخطيرة والحرجة الموجودة على أسرة المستشفيات.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أنه خلال فترة الجائحة تم تسجيل أعلى عدد للحالات الخطيرة وهو 304 حالات خطيرة موجودة داخل المشفى، و420 حالة ما بين متوسطة وحرجة.
وتابع صلاح، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة.
وقال: ما يتعلق بالالتزام داخل العزل المنزلي هو مرتبط بوزارة الداخلية، "وهي لا تستطيع وضع رجل أمن أمام كل بيت لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه".
وأكد بأن على وزارة الداخلية أن تتخذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر.
وأشار صلاح إلى أن "الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة ما فوق سن (50 عاماً)، ونحن لم نصل إلى نسبة 1% من الأشخاص المطعمين في القطاع.
وشدد على أن اللقاح غير متوفر لكافة الأعمار، وإلى هذه اللحظة تم تطعيم ما يقارب 32 ألف شخص، داعيا الجميع إلى أخد كافة اجراءات السلامة والوقاية، من حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع، لكي لا نصل لإغلاق كامل.
وتابع صلاح، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة.
وقال: ما يتعلق بالالتزام داخل العزل المنزلي هو مرتبط بوزارة الداخلية، "وهي لا تستطيع وضع رجل أمن أمام كل بيت لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه".
وأكد بأن على وزارة الداخلية أن تتخذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر.
وأشار صلاح إلى أن "الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة ما فوق سن (50 عاماً)، ونحن لم نصل إلى نسبة 1% من الأشخاص المطعمين في القطاع.
وشدد على أن اللقاح غير متوفر لكافة الأعمار، وإلى هذه اللحظة تم تطعيم ما يقارب 32 ألف شخص، داعيا الجميع إلى أخد كافة اجراءات السلامة والوقاية، من حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع، لكي لا نصل لإغلاق كامل.
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