"الصحة" بغزة: الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أنه خلال فترة الجائحة تم تسجيل أعلى عدد للحالات الخطيرة وهو 304 حالات خطيرة موجودة داخل المشفى، و420 حالة ما بين متوسطة وحرجة.



وتابع صلاح، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة.



وقال: ما يتعلق بالالتزام داخل العزل المنزلي هو مرتبط بوزارة الداخلية، "وهي لا تستطيع وضع رجل أمن أمام كل بيت لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه".



وأكد بأن على وزارة الداخلية أن تتخذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر.



وأشار صلاح إلى أن "الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة ما فوق سن (50 عاماً)، ونحن لم نصل إلى نسبة 1% من الأشخاص المطعمين في القطاع.



وشدد على أن اللقاح غير متوفر لكافة الأعمار، وإلى هذه اللحظة تم تطعيم ما يقارب 32 ألف شخص، داعيا الجميع إلى أخد كافة اجراءات السلامة والوقاية، من حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع، لكي لا نصل لإغلاق كامل.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، إن الوضع الوبائي في القطاع، في ارتفاع، خاصةً مع ازدياد عدد الحالات الخطيرة والحرجة الموجودة على أسرة المستشفيات.