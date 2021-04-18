محكمة قضايا الانتخابات ترد جميع الطعون المقدمة إليها

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رام الله - دنيا الوطن

ردت محكمة قضايا الانتخابات بهيئتها في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الأحد، 18 طعناً قدمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية 2021.



وتناولت الطعون موضوعات تتعلق بأماكن إقامة مرشحين وشرط تقديم الاستقالات وتمويل الدعاية الانتخابية.



وأوضحت لجنة الانتخابات أن بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 نيسان الجاري، علماً أن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون 29/4/2021.