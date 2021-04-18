الخارجية تصدر إعلانًا مهمًا للمواطنين المسافرين إلى تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين لكافة المواطنين المسافرين الى تركيا او ترانزيت عبر الأراضي التركية، بأن السلطات التركية تشترط حصولهم على فحص (sars-cov-2 PCR) بمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وصولهم الى الأراضي التركية، يشمل ايضا المسافرين الأطفال من عمر 6 سنوات فما دون.