شؤون فلسطينية

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات أدوا خلالها طقوسا تلمودية استفزازية، وبحراسةٍ مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن 56 مستوطنا و52 طالب معاهد دينية متطرفة اقتحموا باحات المسجد الاقصى المبارك في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أمّنت الاقتحامات، منذ لحظة دخول المجموعات الاستيطانية من باب المغاربة حتى مغادرتها من باب السلسلة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وتتصاعد خلال موسم الأعياد اليهودية، انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بشكل خاص وباقي أنحاء الضفة الغربية.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

ويقود عمليات الاقتحامات المركزة للأقصى وزراء في حكومة الاحتلال وحاخامات كالمتطرف "يهودا غليك"، الذين يقدمون شروحات توراتية عن الهيكل المزعوم بصوت مرتفع.

ودعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.

واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

أخبار ذات صلة

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

&#34;الخارجية&#34;: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

"الخارجية": تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح