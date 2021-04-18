الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

عمر الكسواني

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني للتحقيق بشكل فوري.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن قوات الاحتلال طلبت من الشيخ الكسواني الحضور فورا للتحقيق في غرفة 4 التابعة للمخابرات في القدس.



ولفتت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها الاحتلال الشيخ الكسواني.



وتشهد مدينة القدس المحتلة تصعيداً ملحوظا من سلطات الاحتلال، حيث قمعت قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي تواجد الشبان في البلدة القديمة، وشهدت باحات المسجد الاقصى اقتحامات متكررة واعتقال شبان من داخل المسجد.



وفي المقابل، تسمح سلطات الاحتلال للعشرات من المستوطنين باقتحام الأقصى وأداء طقوس تلمودية.



ويسعى الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، بمنع المواطنين من التواجد فيه والاقتصار على الصلاة فقط وإخلائه بهدف قطع الترابط بين المسجد والفلسطينيين.



ورغم التضييق الإسرائيلي تمكن عشرات آلاف المواطنين من أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك.



وبالتزامن مع ذلك يؤدي المبعدون عن المسجد الأقصى الصلاة عند باب الأسباط، كما يقوم العديد من المرابطين والمرابطات بتناول وجبات الإفطار بالقرب من بوابات المسجد الأقصى بعد منعهم من دخوله.