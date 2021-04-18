شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق
عمر الكسواني
رام الله - دنيا الوطن
استدعت مخابرات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني للتحقيق بشكل فوري.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن قوات الاحتلال طلبت من الشيخ الكسواني الحضور فورا للتحقيق في غرفة 4 التابعة للمخابرات في القدس.

ولفتت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها الاحتلال الشيخ الكسواني.

 وتشهد مدينة القدس المحتلة تصعيداً ملحوظا من سلطات الاحتلال، حيث قمعت قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي تواجد الشبان في البلدة القديمة، وشهدت باحات المسجد الاقصى اقتحامات متكررة واعتقال شبان من داخل المسجد.

وفي المقابل، تسمح سلطات الاحتلال للعشرات من المستوطنين باقتحام الأقصى وأداء طقوس تلمودية.

 ويسعى الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، بمنع المواطنين من التواجد فيه والاقتصار على الصلاة فقط وإخلائه بهدف قطع الترابط بين المسجد والفلسطينيين.

ورغم التضييق الإسرائيلي تمكن عشرات آلاف المواطنين من أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وبالتزامن مع ذلك يؤدي المبعدون عن المسجد الأقصى الصلاة عند باب الأسباط، كما يقوم العديد من المرابطين والمرابطات بتناول وجبات الإفطار بالقرب من بوابات المسجد الأقصى بعد منعهم من دخوله.

أخبار ذات صلة

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

&#34;الخارجية&#34;: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

"الخارجية": تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح