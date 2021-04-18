شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يدين ملاحقة الاحتلال للمرشحين للانتخابات، وممارسة المضايقات لإفشال العملية الانتخابية

رام الله - دنيا الوطن
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بقلق بالغ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد بعض الشخصيات الفلسطينية، المرشحة في القوائم المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، للتضيق عليهم ومحاولة حرمانهم من حق الترشح، وسعيه لإفشال العملية الانتخابية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي ينوي الاحتلال منع إجراء الانتخابات فيها، وحرمان أهلها من حق الانتخاب.

وقال المركز في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ممارسات الاحتلال، تأتي بصورة مباشرة للتأثير على العملية الانتخابية، ومحاولة إفشالها، وحرمان بعض الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المكفولة لهم في القانون الأساسي، وخلال الاسبوع المنصرم من الشهر الجاري أبريل/نيسان للعام 2021م اعتقلت قوات الاحتلال عشرات من المرشحين في قائمة "القدس موعدنا" بالضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال مرشح  عن حركة "فتح" بمدينة القدس، ومنع إقامة لقاء تشاوريٍّ بشأن الانتخابات، وأمس السبت الموافق 17أبريل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية، وهم " أشرف الأعور، وناصر قوس" عن قائمة حركة فتح، "ورتيبة النتشة" عن قائمة اليسار الموحد، وتأتي هذه الاعتقالات والاعتداءات بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 22 مايو/ أيار و31 يوليو/ تموز.

وتابع: بأن ممارسات الاحتلال ضد المرشحين، من خلال عمليات الاعتقال والتضييق عليهم، تأتي للتأثير سلبا على العملية الانتخابية، ومحاولة إفشالها، وعدم إجراء انتخابات في المدينة المقدسة، الأمر الذي يتطلب توحيد للجهود الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإفشال مخططاته، ويعتبر المركز أن صمت المجتمع الدولي هو الذي شجع الاحتلال على ممارساته.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين مساعي الاحتلال لتخريب العملية الانتخابية، من خلال عمليات الاعتقال لبعض المرشحين بهدف منعهم من ممارسة حقهم في الترشح، وسعيه بمنع إجراء العملية الانتخابية في القدس المحتلة، وبدوره يطالب المركز الجهات الدولية والأوربية التي شجعت القيام بإجراء عملية انتخابية، بالضغط على الاحتلال لوقف تهديداته ومضايقاته ضد الفلسطينيين، والكف عن ممارساته العنصرية، وتمكين سير كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية دون مضايقات. والقيام بالدور الرقابي المنوط بهم لنجاح الانتخابات.

أخبار ذات صلة

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

لجنة الانتخابات تبدأ تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للتحقيق

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

طبيب فلسطيني مقيم في السعودية يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

عيسى: لا يحق لإسرائيل ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي في الأراضي الفلسطينية

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

&#34;الخارجية&#34;: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

"الخارجية": تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح