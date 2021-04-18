طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية، بالإضافة إلى الحافلتين: الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/13).وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وبضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.للاطلاع على كشف السفر