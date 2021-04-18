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العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد م.هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام أن الطواقم الفنية والميدانية بدأت بحملة واسعة بالتعاون مع الجهات ذات الشأن، لإنهاء ظاهرة السرقة التي باتت تهدد النظام الكهربائي وتتسبب في ضعف التيار والانقطاعات الفجائية في بعض مناطق الامتياز خاصة المناطق المصنفة (ج).

وبيّن العُمري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشركة بدأت بفحص الأحمال العالية لكشف المناطق التي تستنزف مقومات الشركة، والتي هي واحدة من أهم أسباب تراكم الديون والغرامات لصالح شركة كهرباء إسـرائيـ.ل، وما تلاها من تلقي كهرباء القدس إنذارًا بالقطع، موجهاً الطواقم الإعلامية للبدء في حملة توعوية حول السرقة وتبعاتها على كافة المواقع التابعة للشركة.

وكشف رئيس مجلس الإدارة أن كهرباء القدس تلقت خلال الفترة السابقة بلاغات من مشتركين حول سرقة للتيار الكهربائي، وأن هذه المناطق قد تتعرض إلى تخفيف للأحمال حال استمرت ظاهرة السرقات والتعديات، واصفاً هذه الظاهرة بالمخجلة، غير المسؤولة والتي ستتعامل معها الشركة بكل حزم لإنهائها بشكل جذري.

وثمن المهندس هشام العُمري توجه عدد من المشتركين إلى جدولة ديونهم المستحقة، من خلال الحملة التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتسوية الأمور المالية للممتنعين والمتخلّفين عن الدفع، داعياً إلى استغلال حملة التسهيلات التشجيعية والتي أطلقتها الشركة مؤخراً قبل انتهائها في الـ15 من الشهر المقبل، وقبل تحويل ملفات الممتنعين إلى المحاكم والقانون.

وأضاف في ختام بيانه أن الشركة ستتعامل مع السارقين بكل حزم لإنهاء هذه الظاهرة، وأنها ستحوّل ملفات السارقين والمعتدين إلى المحاكم حال الكشف عنها، وأنها لن تتهاون ولن تتساهل في إسقاط أقصى العقوبات التي يقرها القانون والممثلة بدفع كافة المترتبات المالية والغرامات، بالإضافة إلى الحبس ومنع السفر من قبل جهات الاختصاص، وقال :"واجبنا هو حماية مشتركينا من الانقطاعات وضعف التيار الكهربائي، هذه الحملة انطلقت ولن تتوقف حتى القضاء على ظاهرة السرقات والتعديات وبشكل جذري".

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