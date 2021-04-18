بضوء الزيادة الكبيرة بالوفيات.. طالع الخارطة الوبائية في قطاع غزة ليوم الأحد

























وفيما يلي الخارطة الوبائية ليوم الأحد:

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.يأتي ذلك في وقت سجل فيه القطاع، رقماً قياسياً بعدد الوفيات اليومية للفيروس، فيمت تم تسجيل أكثر من 400 إصابة بعد فحص 1131 عينة خلال 24 ساعة الماضية.