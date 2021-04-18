اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي (أونروا) بغزة، محمود حمدان، إن إدارة الوكالة على مستوى عمليات الوكالة الخمس، قررت اعتبار بعض المواد التعليمية غير أساسية، و"بالتالي عند التوجه للتعليم الإلكتروني لا يتم عمل معلمي المياومة لهذه المواد".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على معلمي المياومة الـ 250 الذين يدرسون هذه المواد بغزة، و"بالتالي أُنهيت عقودهم ولا يكون تعلم عن بعد في هذه المواد".



وتابع حمدان: "توجهنا لإدارة الوكالة وأكدنا رفضنا لهذا القرار ولا رد حتى الآن فهذه المواد نعتبرها أساسية، وهذا سيؤثر على جودة العملية التعليمية ونعتبره منحى خطير لا يمكن أن نقبل به وأبلغنا رفضنا الشديد لذلك".



وشدد على أن الاتحاد سيواصل عمليات النضال النقابي والقانوني، مشيراً إلى أن هناك اعتصاماً بمشاركة اتحاد الموظفين و"ندعم موقف معلمي العقود اليومية بكل قوة فقد ظلموا بإلغاء عقودهم".



وتابع حمدان: "سيكون لنا موقف تصعيدي على مستوى المناطق الخمس حتى تحقيق الهدف ولن نتركهم، ولدينا التزام أخلاقي وأدبي وقانوني تجاههم".



وشدد على أن "إدارة الوكالة تساهم في قضية إنهاء العقود وزيادة البطالة، ونطالبها بالقيام بمهامها الأساسية بإغاثة وتشغيل اللاجئين وليس إنهاء عقودهم".