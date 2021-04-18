حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، إنها تحيي الثبات والصمود الأسطوري لأهلنا في القدس "الذين يواجهون مخططات العدو العنصرية المتطرفة وانتهاكاته وآلة القمع التي تمارس بحقهم والتي تستهدف وجودهم وحقوقهم وهويتهم ومقدساتهم".





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا إذ نشيد بهذه المقاومة الباسلة والصمود الكبير لكل المقدسيين المرابطين على بوابات الأقصى، وفي شوارع القدس، ومواجهتهم لإجراءات العدو الصهيوني وانتهاكاته، لنؤكد وقوف كل الشعب الفلسطيني مع أهلنا في القدس وحقهم في الدفاع عن الأقصى والأرض والمقدسات، كما ندعو كل مكونات شعبنا إلى تحويل أي استهداف صهيوني لأهلنا المقدسيين ولحقوقهم إلى حالة اشتباك دائمة تنتزع فيها حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حقهم في الانتخابات الفلسطينية والمشاركة السياسية.





ودعت حماس كل أبناء شعبنا وخاصة في الضفة الغربية أراضي عام 48، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته، ونصرة أهلنا في القدس، وأن المعركة من أجل الأقصى مستمرة، ولن تنتهي حتى تحريره من الصهاينة المغتصبين.

رام الله - دنيا الوطن