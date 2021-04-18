"التنمية" بغزة: لا معلومة جديدة حتى اللحظة بخصوص صرف شيكات الشؤون

تحدثت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ،عزيزة الكحلوت، عن مستجدات صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.





وقالت في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إننا "كنا ننتظر بالفعل أن تصرف هذه الدفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية خلال آذار/مارس، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصرف، وموضوع وقرار الصرف ليس بيد وزارة التنمية بغزة ونعلم ونقدر وضع الأسر وخاصة في شهر رمضان".





وشددت الكحلوت على أنه "لا معلومة جديدة حتى اللحظة بخصوص صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ونأمل أن تتغير الظروف ويتم الصرف خلال الأيام المقبلة".





وأكد بأن هناك تعاوناً "بيننا وبين التنمية الاجتماعية في رام الله ولكن فيما يتعلق بموضوع الصرف لا يوجد معلومة أكيدة متوفرة وما يتوفر لدينا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لصرفها".





وأضافت: بأن كل من طرق أبواب مديريات الوزارة لطلب مساعدة طارئة يتم بالفعل صرف المساعدات له وفق ما هو متوفر، ويتم صرف مساعدات العلاج وبدل إيجار وتكون الأولوية لمنتفعي برنامج الضمان الاجتماعي".





وأكدت الناطقة باسم وزارة التنمية، بغزة، بأن عدد منتفعي الشؤون الاجتماعية، بلغ 79 ألف منتفع، واستفاد منهم من بداية شهر رمضان 27 ألف منتفع من خلال المؤسسات المحلية والدولية العاملة بغزة.





وشددت على أن "الأولوية في تقديم المساعدات لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في حال توفر أي برنامج لخدمتهم في ظل الوضع الصعب في قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطن