بنك فلسطين يعلن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاعين العام والخاص ثلاثة أشهر





جاءت هذه المبادرة كجزء من التسهيلات التي أقرها البنك لعملائة بهدف التخفيف من الأعباء المالية تزامناً مع حلول شهر رمضان والأعياد المباركة.





وأعلن البنك عن هذه المبادرة عن تحت عنوان "لأنكم عيلتنا.. وشهر الخير والأعياد بتجمعنا، يمكنكم تأجيل أقساطكم من شهر حتى ثلاثة شهور".



وبموجب هذه الحملة لتأجيل أقساط القروض، فقد أكد البنك على أن تأجيل الأقساط هو اختياري للراغبين من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، بمعنى أنه يتوجب على المقترضين الحضور الى أحد فروع أو مكاتب بنك فلسطين لتقديم طلب التأجيل للعدد الذي يرغب فيها من شهر وحتى 3 شهور لمعظم أنواع القروض.





وستكون حملة تأجيل الأقساط المعلن عنها بنفس سعر الفائدة التعاقدية وبدون عمولات.



ويشترط لتأجيل الأقساط أن يكون لدى المقترض راتب منتظم لأخر 3 شهور، وأن لا يزيد عمر المفترض عن 70 عاماً عند نهاية القرض، وأن لا يكون على المقترض أقساط مستحقة وغير مسددة.



من جانبه، أكد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين على أن الحملة جاءت انطلاقا من المسؤولية الوطنية للبنك تجاه الموظفين العاملين في القطاع العام "الحكومي" والقطاع الخاص وأهاليهم في الضفة والقطاع. وأشار الشوا الى جهود البنك في تلبية احتياجات عملائه في كل الظروف والأوقات بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة ومناسبة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن بنك فلسطين عن تأجيل أقساط المقترضين لديه من موظفي القطاعين العام "الحكومي" والقطاع الخاص لمدة ثلاثة شهور لمن يرغب بذلك.