عاجل

  • فلسطين: تسجيل 34 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة والقدس خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يعلن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاعين العام والخاص ثلاثة أشهر

بنك فلسطين يعلن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاعين العام والخاص ثلاثة أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك فلسطين عن تأجيل أقساط المقترضين لديه من موظفي القطاعين العام "الحكومي" والقطاع الخاص لمدة ثلاثة شهور لمن يرغب بذلك. 

جاءت هذه المبادرة كجزء من التسهيلات التي أقرها البنك لعملائة بهدف التخفيف من الأعباء المالية تزامناً مع حلول شهر رمضان والأعياد المباركة. 

وأعلن البنك عن هذه المبادرة عن تحت عنوان "لأنكم عيلتنا.. وشهر الخير والأعياد بتجمعنا، يمكنكم تأجيل أقساطكم من شهر حتى ثلاثة شهور".

وبموجب هذه الحملة لتأجيل أقساط القروض، فقد أكد البنك على أن تأجيل الأقساط هو اختياري للراغبين من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، بمعنى أنه يتوجب على المقترضين الحضور الى أحد فروع أو مكاتب بنك فلسطين لتقديم طلب التأجيل للعدد الذي يرغب فيها من شهر وحتى 3 شهور لمعظم أنواع القروض.

وستكون حملة تأجيل الأقساط المعلن عنها بنفس سعر الفائدة التعاقدية وبدون عمولات.

ويشترط لتأجيل الأقساط أن يكون لدى المقترض راتب منتظم لأخر 3 شهور، وأن لا يزيد عمر المفترض عن 70 عاماً عند نهاية القرض، وأن لا يكون على المقترض أقساط مستحقة وغير مسددة.

من جانبه، أكد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين على أن الحملة جاءت انطلاقا من المسؤولية الوطنية للبنك تجاه الموظفين العاملين في القطاع العام "الحكومي" والقطاع الخاص وأهاليهم في الضفة والقطاع. وأشار الشوا الى جهود البنك في تلبية احتياجات عملائه في كل الظروف والأوقات بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة ومناسبة.

أخبار ذات صلة

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

بضوء الزيادة الكبيرة بالوفيات.. طالع الخارطة الوبائية في قطاع غزة ليوم الأحد

بضوء الزيادة الكبيرة بالوفيات.. طالع الخارطة الوبائية في قطاع غزة ليوم الأحد

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

&#34;الخارجية&#34;: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

"الخارجية": تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

"العربية الفلسطينية": قضية الأسرى الدليل الأوضح على مدى ظلم هذا العدو وانتهاكاته

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

العُمري: بدأنا بفحص المناطق التي تتعرض لضعف التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب السرقة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

اتحاد موظفي (أونروا): سنواصل عمليات النضال النقابي والقانوني بشأن معلمي المياومة

&#34;الخارجية&#34;: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

"الخارجية": تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته

تيسير خالد: قانون تنظيم البؤر الاستيطانية يوفر البيئة الخصبة لنشاط منظمات الإرهاب اليهودي

تيسير خالد: قانون تنظيم البؤر الاستيطانية يوفر البيئة الخصبة لنشاط منظمات الإرهاب اليهودي

نقابة العاملين بالجامعات تعلن الإضراب الشامل الثلاثاء مع عدم التواجد بجامعة القدس

نقابة العاملين بالجامعات تعلن الإضراب الشامل الثلاثاء مع عدم التواجد بجامعة القدس

منوعات

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: نادين نجيم تطلق الرصاص الحيّ مع قوى الأمن

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: المشهد الذي عرَّض ريهام حجاج للسخرية بعد إنتقادها بالفشل

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

شاهد: ياسمين عبد العزيز توجه رسائل مبطنة خطيرة لشقيقها.. والجمهور يرد

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب هذه الصورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

شاهد: للمرة الأولى.. شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سيارة

هل تحرش رامز جلال بضيفته في &#34;رامز عقله طار&#34; ؟

هل تحرش رامز جلال بضيفته في "رامز عقله طار" ؟

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: شام الذهبي تحسم الجدل حول زواج والدتها للمرة الثالثة

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: منى السابر تفجر مفاجأة للجميع بمصير حياتها الجديد

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف ودعت الملكة اليزابيت الأمير فيليب لمثواه الأخير

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

شاهد: كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زوجها الأول

عربي

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق

استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق