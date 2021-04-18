"التنمية" تكشف حقيقة تصريحات للوزير مجدلاني بشأن مخصصات الفقراء





وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الوزير لم يدل بهكذا تصريحات على الإطلاق.



وأكدت الوزارة أن الإذاعة المنسوب لها نقل التصريح غير معروفة لديها ولم يسبق لها أن تعاملت معها.



وأشارت الوزارة أنها وإذ تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان الفضيل، فإنها تدين محاولات استغلال مخصصات الفقراء وتوظيفها لأغراض سياسية وانتخابية، وتعبر ذلك أمراً لا أخلاقياً.





وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات لمجدلاني، قوله: بإن مخصصات الشؤون الإجتماعية، "هي مكرمة رئاسية ولا أحد يُلزمنا بموعد محدد لصرفها".



رام الله - دنيا الوطننفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات التي نسبت إلى الوزير د. أحمد مجدلاني، بخصوص مخصصات الفقراء.