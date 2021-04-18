قطاع غزة يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل قطاع غزة اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 23 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم رصد 466 إصابة، وذلك بعد فحص 1131 عينة، وذلك بنسبة إصابة 41 %.



وأفادت "الصحة" بغزة، بأنها أجرت 1131 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز تقريرها اليومي، تعافي 1501 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 90088 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20178 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 69149 حالة.



كما وصل إجمالي الوفيات 761 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 421 حالة، ،فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 305 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 33023 شخصاً.